نظام ضريبي جديد.. كم يخصم من راتبك الشهري بعد زيادة المرتبات 2024؟

نظام ضريبي جديد يبدأ تطبيقه خلال الأيام المقبلة، وبالتزامن مع زيادة المرتبات في شهر مارس المقبل 2024، حيث ستطبق الحكومة على القطاعات المختلفة "القطاع الحكومي – القطاع الخاص ـ قطاع شركات الأعمال – قالقطاع العام" شرائح ضريبية جديدة يتم العمل بها، وفقًا للقانون الجديد الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2024 والذبي تضمن تعديلات أدخلت على قانون الضريبة على الدخل الصادرة بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

ويستهدف النظام الضريبي الجديد والشارئح التي تم تغييرها، موائمة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، والتماشي مع دخول الموظفين التي تم رفعها بعد قرار زيادة المرتبات التي جاءت بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم أصدر بها قانون قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، ويبدأ خلال أيام العمل به.

نظام ضريبي جديد يطبق على الموظفين بداية من مارس

ويبدأ النظام الضريبي الجديد تطبيقه في مارس 2024، حيث يتضمن رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي لـ 65 ألف جنيه، أي كل من يبلغ دخله السنوي 65 ألف جنيه فأقل، لا يستقطع من دخله أي ضريبة على الدخل، حيث أنها معفاة بموجب القانون والتعديلات التي أدخلت على قانون ضريبة الدخل، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي بعد قرار زيادة المرتبات، حتى يكون هناك موائمة ما بين الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى للإعفاء الضريبي، ومراعاة لمحدودي الدخل.

ويعد هذا الإجراء لتكريس مبدأ العدالة الاجتماعية بين جميع الطبقات، وألا تتساوى النسب الضريبية على الرغم من تفاوت الدخول، فقد اعتمد القانون والتعديلات الواردة عليه، أن تكون الضرائب الموقعة على الدخول متوائمة مع ما يتقاضاه الموظفون سنويًا.

الضريبة على الدخل بداية من مارس

ويمكن للموظفين وغير الموظفين حساب ضريبة الدخل التي سوف تستقطع من رواتبهم الشهرية، سواء بشكل سنوية أو شهري، وذلك في إطار الشرائح الضريبية الجديدة التي تم الإعلان عنها رسميا من خلال الجريدة الرسمية التي جاءت بعد موافقة مجلس النواب عليها، وتصديق رئيس الجمهورية على تعديلات القانون.

ويكون الاستقطاع من الدخل السنوي للموظفين وغيرهم من أصحاب الدخول سواء بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وفقًا للإطار المحددة بالتعديلات الجديدة لـ قانون ضريبة الدخل، والشرائح الضريبية الجديدة، والتي جاءت كالتالي:

- من يصل دخله السنوي الصافي 40 ألف جنيه فأقل "لا تطبق عليه ضريبة دخل"

- من يتراوح دخله الصافي السنوي من 40 إلى 55 ألف جنيه تكون الضريبة 10% "معفاة بموجب القانون"

- من يكون دخله السنوي من 55 إلى 70 ألف جنيه تكون الضريبة 15 % "وتطبق على من هم أكثر من 65 ألأف جنيه سنويًا.

- من يكون دخله السنوي من 70 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه يسدد ضريبة على الدخل نسبتها 20%.

- من يكو نصافي دخله السنوي من 200 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه يسدد من نسة دخله 22.5 %.

- من يكون صافي دخله أكثر من 400 ألف جنيه يسدد ضريبة الدخل بنسبة 25 وهي أعلى شريحة ضريبية بالقانون.

شرائح ضريبية عادلة تستهدف محدودي الدخل

وتنحاز الشرائح الضربيبة الجديدة إلى محدودي الدخل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والتضخمية التي أرقت الاقتصاد خلال الفترة الأخيرة، والتي واجهتها الدولة المصرية بحزمة من برامج الحماية الاجتماعية، والتي كان من بينها رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 65 ألف جنيه بعدما كان 45 ألف جنيه.

وجاء قرار رفع حد الإعفاء الضريبي لهذا الرقم والذي جاء مرتفعًا بـ 15 ألف جنيه، بداية من شهر مارس المقبل، بعد قرار زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه بداية من نفس الموعد، والذي دفع بالتالي إلى زيادة الشرائح المعفاة من الضرائب,

وكان الحد الأدنى للأجور حتى شهر فبراير الجاري 4000 جنيه، فيما كان الحد الأدنى للإعفاء الضريبي 45 ألف جنيه، وبالتالي عندما زادت الأجور، زاد معه الإعفاء الضريبي.

موعد زيادة المرتبات

ويبدأ صرف مرتبات شهر مارس، بداية من يوم 21 من الشهر حيث تبدأ الحكومة بصرف المرتبات لعدد من الوزراءات والهيئات، وتستمر بقية أيام الشهر حتى يوم 27 مارس.

ومع بداية صرف مرتبات شهر مارس 2024، يحصل الموظفون على زيادة المرتبات 2024، والتي أقرها القانون وتتضمن علاوات دورية وخاصة للموظفين.