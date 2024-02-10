أعرف هتقبض كام.. موعد تطبيق زيادة الأجور بعد قرار الرئيس

تقدم الدولة حزمة حماية اجتماعية فى سبيل دعم المواطنين واتخاذ إجراءات من شأنها إعانتهم علي الظروف المعيشية والتي كان من بينها قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات و زيادة الأجور وغيرها من القرارات.

زيادة الحد الأدني للأجور



ويسعي الكثير من المواطنين إلى معرفة موعد تطبيق حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي تعنيهم على ظروف المعيشة والتي من بينها زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة الرواتب وزيادة المعاشات حيث أنه سيتم تطبيقها بداية من شهر مارس .

قيمة زيادة المرتبات بعد قرار الرئيس السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه والتي جاءت كما يلي

- زيادة الحد الأدنى إلى 6000 جنيه شهرياً.

- زيادة الأجور بها بحد أدنى من 1000 إلى 1200 جنيه وفقاً للدرجة الوظيفية لكل العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية

- للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية: علاوات دورية بنسبة 10% من إجمالي الأجر الوظيفي، ولغير المخاطبين: بنسبة 15% من إجمالي الأجر الأساسي، وذلك بحد أدنى قيمته 150 جنيها.

- الدرجة السادسة: حافز إضافي يبدأ من قيمة 500 جنيه، ويزيد بعد ذلك بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، حتى يصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة.

- زيادات إضافية لكل من الأطباء والتمريض والمعلمين إلى جانب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

- أجور المعلمين في التعليم قبل الجامعي: زيادة إضافية تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً.

- أعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض: زيادة إضافية تتراوح من 250 إلى 300 جنيه بشأن بدل المخاطر للمهن الطبية.

- أصحاب المعاشات: زيادة قيمتها 15%.

- أصحاب معاشات «تكافل وكرامة»: 15%، حيث تصبح الزيادة خلال سنة 55% من إجمالي قيمة المعاش.

الحد الاني للأجور

- أجر الدرجة السادسة 6000 جنيه بدلًا من 4000 جنيه.

- أجر الدرجة الخامسة من 4500 جنيه لـ6500 جنيه.

- أجر الدرجة الرابعة من 5000 لـ7000 جنيه.

- أجر الدرجة الثالثة من 5500 جنيه لـ7500 جنيه.

- أجر الدرجة الثانية من 6000 جنيه لـ8000 جنيه.

- أجر الدرجة الأولى من 7000 جنيه لـ9000 جنيه.

- أجر المدير العام من 8000 جنيه لـ10.000 ألف جنيه.

- أجر الدرجة العالية من 9000 جنيه لـ 12.000 ألف جنيه.

- أجر الدرجة الممتازة من 11.000 ألف لـ14.000 ألف جنيه