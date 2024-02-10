بشرى من البرلمان حول موعد زيادة المعاشات 2024 رسميا.. تفاصيل

قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب، أنه من المتوقع أن يتم إدراج القانون الخاص بزيادة المعاشات الصادر بتوجيهات الرئيس ضمن أجندة المجلس هذا الأسبوع.

وقال المغاوري في تصريحات لـ صدى البلد أن جدول الجلسات العامة الذي صدر لهذا الأسبوع لم يشمل حزمة قرارات الحماية الاجتماعية الأخيرة، المتعلقة بزيادة الأجور والمعاشات والتعيينات الجديدة، ولكن من المتوقع أن ترفق بالملحق الخاص بالجلسات ليتم مناقشتهم سواء الأحد أو الاثنين القادمين.

موافقة النواب أولا

وأوضح أن صرف الزيادات بعد تبكير موعدها، يحتاج لموافقة مجلس النواب نهائيا عليه، ثم يتم التصديق عليها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد إحالتها إليه.

زيادة المعاشات 2024

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي بتطبيق أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يجري تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل.

وشملت الحزمة زيادة المعاشات 15% لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

حالات الجمع بين معاشين

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، من له الحق في الحصول على زيادتين ضمن زيادة المعاشات التي سوف يتم صرفها في ماري سواء للزوج أو الزوجة أو الأبناء.

وتضمنت الحالات الجمع بين معاشين أوالجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة، بالنسبة للمستحقين في حالة وفاة صاحب المعاش والمؤمن عليه، وهم الأرملة، الأخوة، الأخوات، الأبناء، الوالدين.

ونص القانون على أن يجمع المستحق بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش في الحدود الآتية:

1 ـ يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار.

2 ـ يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش.

3 ـ تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة، وذلك دون حدود.

4 ـ يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

5 ـ يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهما دون حدود.

6 ـ يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.