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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

فيديوهات جديدة تقوده للسجن.. تطور مثير في أزمة التيك توكر كروان مشاكل

صدى البلد

شهدت قضية التيك توكر كروان مشاكل المخلى سبيله فيها تطورا جديدا بعدما قامت النيابة العامة بضم اتهامه واتهام الاعلامية إنجي حمادة في واقعة "فيديو المطبخ" الفاضح في تحقيق واحد لاحالتهما للمحاكمة الجنائية في قضية واحدة. 

 

تلقى سامح ثابت قناوي المحامي بالنقض ومقدم البلاغ الأول ضد كروان مشاكل استدعاء من النيابة العامة للإدلاء بأقواله في البلاغ المقدم منه بعد قرار النائب العام بارفاق العريضة رقم 586160 بالقضية رقم 17401 / 2023 جنح التجمع الأول، وحددت النيابة جلسة لمقدم البلاغ لسماع أقواله بنيابة التجمع الجزئية. 

 

وقال قناوي في تصريحات لـ"صدى البلد" إنه فور انتشار فيديو المطبخ الفاضح الذي جمع بين التيك توكر كروان مشاكل والإعلامية انجي حمادة تقدم ببلاغ عاجل للنائب العام اتهم فيه "كروان" بالإساءة لقيم المجتمع ونشر فيديوهات مسيئة تحرض علي الفسق والفجور والإعلان عن النفس مما يخالف مواد القانون. 

وأضاف أن النيابة فتحت تحقيقات في اتهام إنجي حمادة بمفردها وكروان بمفرده كل منهما في قضية حتى قرر النائب العام ضم التحقيقان في قضية واحدة وطلب استدعاءه لإضافة اقواله في بلاغه حيث يقدم خلال اضافة أقواله "فلاشة" تحتوي على مقطع فيديو المطبخ إضافة إلى مقاطع فيديو جديدة تحتوى على مضمون فاضح ومسئ للمجتمع من كروان مشاكل يعاقب عليه بالسجن. 

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 وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الأحد، بحبس سماح مصطفى عبد الفتاح وشهرتها إنجي حمادة في اتهامها بقضية حيازة مخدرات بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية من القبض على إنجي حمادة، المتهمة بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها إدارة الآداب في قطاع الشرطة المتخصصة عن أن إنجي حمادة، وهي فتاة تحمل سوابق جنائية في قضايا تبديد وآداب عامة، قامت ببث تلك المقاطع عبر تطبيقي "بيجو لايف" و"تيك توك"، بهدف زعزعة الآداب العامة وتحريض الأشخاص على ارتكاب أفعال غير لائقة.

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