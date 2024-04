جمال ساحر.. باريس هيلتون تمزج بين الأنوثة والجرأة في أحدث ظهور

تحرص النجمة العالمية باريس هيلتون، على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وخطفت باريس الأنظار بجراءتها وأنوثتها مرتدية فستان شيفون مثير مكشوف ناحية الصدر ومنقوش بالورود ؛ لتعكس أناقتها وقوامها الممشوق.



من هى باريس هيلتون؟

حفيدة كونراد هيلتون (مؤسس فنادق هيلتون) ووريثته، عاشت طفولتها وريثة للسلاسل ثم اشتهرت بعد عرضها الأفلام المثيرة للجدل.

- حصلت على جائزة التوتة الذهبية لدورها فى فيلم The House Of Wax، وفى عام 2006 قامت بنشر ألبومها الأول بعنوان Paris.

- تعرضت لعدد من المشاكل مع القانون، كان آخرها في عام 2010. في كاس العالم حيث ضبطت وهي تدخن الحشيش في احدا مباريات كاس العالم 2010 في جنوب أفريقيا.

- حكم عليها بالسجن 45 يوما ثم تم تخفيفها إلى 23 يوماً فقط، حيث تم ضبطها وهى تقود سيارتها البنتلي برخصة موقوفة.

- شاركت مع المغنية جابي ديمارتينو في الفيديو الموسيقي لأغنية Flowers وأغنية Sorry Not Sorry لديمي لوفاتو.

- متزوجة من رجل الأعمال كارتر ريومي ورفضت قبلته على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز جرامي.