اتحاد الكرة يصدم الأهلي وإنبي بعد احتفالهما بلقب دوري الجمهورية 2003

علق أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق على أزمة مباراة الأهلي وإنبي، في ختام منافسات بطولة دوري الجمهورية للشباب مواليد 2003.

وكتب احمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "اتحاد الكرة : طبقآ للائحة الأهلي فاز بدوري الجمهورية مواليد 2003، لكن نادي انبي متقدم باحتجاج لاحتساب نتيجة مباراة المصري لصالحه لتزوير لاعب، وهو ما يتم التحقيق فيه حاليا".

وشهدت مباراة الأهلي وإنبي في ختام منافسات بطولة دوري الجمهورية للشباب مواليد 2003، واقعة غريبة بعد احتفال لاعبي الفريقين بالتتويج باللقب عقب نهاية المباراة.

وحقق فريق إنبي مواليد 2003 الفوز على الأهلي بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأحد، في ختام منافسات بطولة دوري الجمهورية، التي أقيمت على ملعب نادي إنبي.