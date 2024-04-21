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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين الإسكندرية: ضبط 47 بطاقة تموينية بغرض التربح غير المشروع

ضبط تجميع بطاقات
ضبط تجميع بطاقات تموينية بأحد المخابز

أصدر المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للرقابة على المخابز البلدية والأسواق.

وقامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة و فريق العمل التابع له بحملة تموينية على المخابز و الأسواق، أسفرت عن ضبط مخبز بلدى لتجميعه عدد ٤٧ بطاقة تموينية بغرض الضرب الوهمى و التربح غير المشروع من فارق الدعم، وتحرير محضر انتاج خبز ناقص الوزن.

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كما تم تحرير محضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات الفنية، وتحرير محضر بيع اسطوانات بوتاجاز بأزيد من السعر الرسمي لأحد مستودعات البوتاجاز، وتحرير محضرين عدم حمل شهادات صحية، وتحرير محضر عدم إعلان عن الأسعار.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

الاسكندرية تموين التجارة الداخلية اسعار الخبز السياحي

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