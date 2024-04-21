مسؤول إيراني يكشف حقيقة إجراء مفاوضات مباشرة مع أمريكا لإحياء الاتفاق النووي

أكدت وكالة الأنباء الإيرانية، اليوم الأحد، أنه لا صحة للتقارير التي ترددت عن إجراء مفاوضات مباشرة بين إيران وأمريكا لإحياء الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مسؤول إيراني قوله إن "تبادل الرسائل مع أمريكا لا يزال قائما وفق الأطر المحددة".

واضاف المصدر ذاته أن "كبير مفاوضي الشؤون النووية الايراني "علي باقري كني"، يتابع مفاوضات رفع الحظر مع الدول الاعضاء في "خطة العمل المشترك الشاملة" (الاتفاق النووي)".

يذكر أن بعض وسائل الاعلام تداولت مؤخرا، بعض الانباء التي تفيد بـ"وجود مفاوضات مباشرة بين كبار المسؤولين الايرانيين مع الجانب الأمريكي، وايضا حدوث تعديلات في الاليات المتعلقة بهذه المفاوضات"؛ وهو ما فنده "المصدر المطلع" في تصريح لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء.