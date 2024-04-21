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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بعد تراجع الأرز.. مفاجأة في سعر الكيلو بالأسواق| تغطية خاصة

ندى باهي مذيعة صدى
ندى باهي مذيعة صدى البلد

قدمت مذيعة "صدى البلد"، ندى باهي، تغطية حول تفاصيل التراجع الكبير في أسعار الأرز خلال الايام الماضية ومقدار هذا التوجه وايضا السبب فيه.

شهدت أسعار الأرز، تراجعا قويا خلال الأيام القليلة الماضية بعد مبادرة الحكومة لخفض الأسعار، وقال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، إن أسعار الأرز وصلت خلال موجة التراجع الكبيرة الحالية إلى  14 جنيها للكيلو الشعير فقط، حيث جاء التراجع بداية من انتهاء شهر رمضان المبارك وبداية إرتفاع درجات الحرارة وانخفاض استهلاك الارز في فصل الصيف.


قال أيضا إن طن الأرز الشعير رفيع الحبة وصل سعره  إلى 14000 جنيه في بعض الأصناف بعدما كان سعره 17000 جنيه ووصل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة إلى 15000 الف جنيه بعدما وصل سعره في الأيام القليلة الماضية الى18000 و أن سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة سجل 25000 جنيه ووصل سعر طن الارز الابيض عريض الحبة إلى 26000 الف جنيه بانخفاض تجاوز 2000 جنيه في الطن عن الأيام القليلة الماضية، مما سوف ينعكس بالانخفاض علي كافة أسعار الأرز المعبأ خلال الأيام القادمة .

 

 

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