غرق شقيقتين داخل "بانيو" بمنزلهما في أسيوط

لقيتا طفلتان مصرعهما غرقا داخل "بانيو" بمنزلهما بمساكن قرية المطمر بمركز ساحل سليم في أسيوط وتم نقل جثتيهما إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام تحت تصرف النيابة العامة .

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط ، إخطارا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوجود حالتين غرق لطفلتين شقيقتين داخل بانيو بمنزلهما بمساكن قرية المطمر بمركز ساحل سليم .

على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز وتبين من المعاينة والفحص وفاة " إسراء . د . ع " 6 أعوام ، وشقيقتها " دعاء " 3 أعوام ، بالبانيو داخل منزلهما ، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام تحت تصرف النيابة العامة.

ويكثف ضباط مباحث مركز شرطة ساحل سليم تحرياتهم لكشف ملابسات الوقعة .

تحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية .