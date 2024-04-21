أبو الغيط: لا توجد مؤشرات لعقد انتخابات في ليبيا

تحدث أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "استضفنا القادة الليبيين في الجامعة العربية، وسنكرر الاستضافة لهم مرة أخرى، ولا توجد مؤشرات لمفاهيم تفتح الطريق لإجراء انتخابات في ليبيا".

وبشأن آخر تطورات الأوضاع في لبنان، علق أمين عام جامعة الدول العربية بقوله: «لا يبدو أن نشهد انفراجة في المسرح اللبناني، وهناك خيبة أمل كبيرة بشأن استحداث الأوضاع».

واستطرد أمين عام جامعة الدول العربية، إلى أن السلطة الفلسطينية هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني وهي التي تقرر مصيره، ومن يتم انتخابه في الانتخابات الفلسطينية المقبلة سيكون ممثلًا للسلطة.