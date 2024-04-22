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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عزاء صلاح السعدني.. المهن التمثيلية: المشكلة مع من يدعون أنهم إعلاميون

جنازة صلاح السعدني
جنازة صلاح السعدني

كشف إيهاب فهمي عضو نقابة المهن التمثيلية، تفاصيل جديدة عن مناشدة النقابة الصحفيين والإعلاميين عدم حضور عزاء الفنان صلاح السعدني لاقتصاره على العائلة والزملاء.


وأضاف عضو نقابة المهن التمثيلية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج التاسعة، المذاع عبر فضائية الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن النقابة تعتذر للصحفيين والإعلاميين وتناشدهم التفضل باحترام رغبة أسرة الفنان الراحل صلاح السعدني، وأيضًا ومراسلي القنوات التلفزيونية عدم الحضور احتراما وتقديرا لحالة الحزن والفراق ورغبة أسرة الفنان.
وأشار إيهاب فهمي عضو نقابة المهن التمثيلية، إلى أن المشكلة مع من يدعون أنهم إعلاميين ويسببون الفوضى أثناء الجنازات.

 

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