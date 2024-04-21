نقابة الصحفيين ترد على "المهن التمثيلية" بشأن عزاء صلاح السعدني.. فيديو

علق حسين الزناتي، وكيل نقابة الصحفيين، على إصدار نقابة المهن التمثيلية، بيانا رسميا بشأن منع الصحفيين من حضور عزاء الراحل صلاح السعدني.

وقال حسين الزناتي، وكيل نقابة الصحفيين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "يجب عدم الزج باسم الصحفيين في أي بيان صحفي، لأن عموم الصحفيين لم يكونوا متواجدين في الجنازة ليتم التعميم عليهم بأي شكل من الأشكال".

وأوضح أنه من يمارس مهنة الصحافة وهو غير ممتثل لنقابة الصحفيين أو غير تابع لجريدة أو موقع مكود ومرخص من نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام؛ فهو يعتبر منتحلا لصفة صحفي.

وأكد أن ما حدث في جنازة صلاح السعدني لا يمثل الصحفيين، مشددا على أنه لابد من وجود تعاون وتضافر للجهود بين نقابة الصحفيين ونقابة المهن التمثيلية، لوضع ضوابط لمثل هذه المواقف التي تشعل الرأي العام في مصر.

واختتم: "أي شكوى ضد أي صحفي عضو النقابة؛ نرحب بها ونقوم بفحصها جيدًا، ونساند جميع الصحفيين في الإطار القانوني ولا نخالف القواعد والقوانين المتفق عليها على مهام عمل الصحفي".