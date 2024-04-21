عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقابة الصحفيين ترد على "المهن التمثيلية" بشأن عزاء صلاح السعدني.. فيديو

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

علق حسين الزناتي، وكيل نقابة الصحفيين، على إصدار نقابة المهن التمثيلية، بيانا رسميا بشأن منع الصحفيين من حضور عزاء الراحل صلاح السعدني.

txt

أشرف زكي يكشف سبب منع التغطية الإعلامية بعزاء الراحل صلاح السعدني.. فيديو

txt

عزاء عمدة الدراما| قرار مهم من "الممثلين" بشأن صلاح السعدني.. ومنع نجل شقيقه من السفر

وقال حسين الزناتي، وكيل نقابة الصحفيين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "يجب عدم الزج باسم الصحفيين في أي بيان صحفي، لأن عموم الصحفيين لم يكونوا متواجدين في الجنازة ليتم التعميم عليهم بأي شكل من الأشكال".

وأوضح أنه من يمارس مهنة الصحافة وهو غير ممتثل لنقابة الصحفيين أو غير تابع لجريدة أو موقع مكود ومرخص من نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام؛ فهو يعتبر منتحلا لصفة صحفي.

وأكد أن ما حدث في جنازة صلاح السعدني لا يمثل الصحفيين، مشددا على أنه لابد من وجود تعاون وتضافر للجهود بين نقابة الصحفيين ونقابة المهن التمثيلية، لوضع ضوابط لمثل هذه المواقف التي تشعل الرأي العام في مصر.

واختتم: "أي شكوى ضد أي صحفي عضو النقابة؛ نرحب بها ونقوم بفحصها جيدًا، ونساند جميع الصحفيين في الإطار القانوني ولا نخالف القواعد والقوانين المتفق عليها على مهام عمل الصحفي".

 

صلاح السعدنى الإعلامية عزة مصطفى الراحل صلاح السعدني المهن التمثيلية التغطية الإعلامية اشرف زكي برنامج صالة التحرير جنازة صلاح السعدني عزاء صلاح السعدني نقابة الصحفيين نقابة المهن التمثيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرواتب هتزيد| بشرى سارة لـ 18 مليون موظف.. والتطبيق في هذا الموعد

وظائف الكهرباء.. التخصصات المطلوبة وكيفية التقديم

نشروا أخبارا كاذبة.. النيابة تحيل 11 متهما للمحاكمة في واقعة طالبة العريش

حسين لبيب: هذا اللاعب مفيش زيه في مصر ولا المنطقة العربية

صدمة للزمالك من رابطة الأندية| عقوبات قاسية للفارس الأبيض.. ومفاجأة في تقرير إبراهيم نورالدين

السوشيال ميديا تتشح بالأسود| السر وراء وفاة البلوجر روكا.. حكاية حادث كوبري الحرفيين

خبير لوائح يفجر مفاجأة عن إيقاف القيد للزمالك 3 فترات.. تفاصيل

إيقاف تصدير الغاز المسال 6 أشهر وضخ الكميات لمحطات الكهرباء

ترشيحاتنا

صلاة الاستخارة.. كيفية أداء أدائها في 10 خطوات مهمة

نقابة الصحفيين ترد على "المهن التمثيلية" بشأن عزاء صلاح السعدني.. فيديو

بسبب عزاء السعدني.. أشرف زكي يهاجم محمد الباز: «مش مستنيين حد يعلمنا.. ما تعملش فتنة»

بسبب عزاء صلاح السعدني.. محمد الباز: أشرف زكي مدين بالاعتذار للصحفيين

مبادرة جديدة.. خفض أسعار الخبز السياحي والفينو لـ 40%

ورقي أم إلكتروني؟| قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت لافت.. مي كساب تشعل السوشيال ميديا برشاقتها

بملابس محتشمة.. هبة مجدي تخطف الأنظار من عيد ميلاد ابنتها

ببطن مسطح.. دينا داش تثير الجدل بعد ولادتها

داخل الجيم.. سارة سلامة تثير الجدل بملابسها

فيديو

الصحة العالمية تحذر .. جائحة جديدة تثير مخاوف الدول من انتشار مرض مميت

معتصم النهار عن انتقادات مسلسل "لعبة الحب": مش بهتم بالكلام السلبي

بحضور وزير الدفاع.. إجراءات تفتيش لرفع الكفاءة القتالية والفنية لوحدات مدفعية الرئاسة العامة

اقفلوا الشبابيك.. تحذير رسمي من هجوم الذباب الصحراوي وهذه مخاطره |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

اﻟﻤﺰﻳﺪ