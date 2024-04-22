حسن المستكاوي يعلق على تعادل الزمالك أمام دريمز

علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي، على لقاء الزمالك ودريمز الغاني في بطولة الكونفدرالية.

وكتب عبر أكس: "‏أعطي جمهور الزمالك دفعه قوية للاعبيه طوال المباراة وبعدها مباشرة بتحية لاعبيه . ضغط الزمالك في الشوط الثاني وعانده التوفيق في أغرب فرصة بالدقيقة ٩٠ . الفريق الغاني دافع بالزحام والقدرة علي بذل الجهد البدني بمعدل سن ٢٢ عاما . ومع ذلك لاحت فرص للزمالك من خلال الجزيرى ونداي وسامسون . مباراة العودة يمكن أن تكون أسهل للزمالك بخبراته".

وشهدت أحداث المباراة محاوله من جانب لاعبي الفريقين إحراز هدف التقدم ولكن دون جدوى.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره فريق دريمز الغاني في إطار إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، يوم الأحد الموافق 28 إبريل 2024، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية ستاد بابا يارا الرياضي في غانا.