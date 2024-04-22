هل الحنة السوداء تسبب الوفاة؟.. مدير مركز السموم السابق بجامعة الإسكندرية يوضح

كشفت الدكتورة مها غانم مدير مركز السموم السابق بجامعة الإسكندرية حقيقة تسبب الحنة السوداء في الوفاة، قائلا:" الحنة في حد ذاتها لا تسبب الوفاة كونها نبات طبيعي تستخدم في صبغ الشعر أو عمل نقش أو التحنيط لكن المشكلة الرئيسية في إضافة مادة على الحناء مادة كيمائية تسبب التسمم.



وأضافت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON":" مادة مضافة للحنة وهي ومادة البارفينيلينديا مين PPD حتى تعطي ثبات للون وتمنح اللون الداكن " الأسود "، وهي تسبب مشاكل كثيرة تبدأ من الحساسية وتصل للحروق بحسب بشرة كل أنسان وطبيعتها .



واسترسلت: المادة المستخدمة في زيادة الصبغة تستخدم في الانتحار بمجرد تعاطيها، حيث يتم استخراجها من الحنة وتعاطيها.

