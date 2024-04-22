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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تنمية المرحلة 11 بمنطقة امتياز غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط في مصر

صدى البلد

اتفقت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة بتروناس وشركة شل مصر على بدء تنمية المرحلة الحادية عشرة بمنطقة امتياز غرب الدلتا العميق بالبحر الأبيض المتوسط. 
ويتضمن مشروع تنمية المرحلة الحادية عشر حفر 3 آبار باستخدام جهاز الحفر البحري Scaraboe 9.

و يقوم الجهاز حاليًا بحفر 3 آبار في مشروع تنمية المرحلة العاشرة، الذي وافق عليه شركاء الامتياز في 2023، إذ بدأ الحفر في مارس 2024، وتمثل مرحلة الحفر العاشرة والمرحلة الحادية عشرة على التوالي، فرصة كبيرة لتحسين العمليات والتكلفة، إذ تزيد من قيمة تجهيز الحفار في الموقع. 
 

وقالت داليا الجابري، رئيس مجلس إدارة شركات شل في مصر: نواصل التعاون طويل الأمد مع الحكومة المصرية وشركائنا لإطلاق الإمكانات الكاملة لمنطقة امتياز غرب الدلتا العميق، وتمثل المرحلة الحادية عشرة استثمارًا كبيرًا لتأمين إمدادات غاز إضافية لنظام الطاقة في مصر، ونواصل التزامنا بإتمام هذا المشروع بأعلى معايير الكفاءة والأمان". 


تجدر الإشارة إلى أن  شل وشركاءها قد قاموا بتنمية منطقة امتياز غرب الدلتا العميق على 11 مرحلة،  ويضم الامتياز 17 حقلًا للغاز، تقع على أعماق مائية تتراوح من 300 متر إلى 1,200 متر وتمتد على بعد حوالي 90-120 كيلومترًا من الشاطئ.

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