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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ملك أحمد زاهر تشارك جمهورها بصور مع والدها

صدى البلد

نشرت الفنانة ملك أحمد زاهر، صورا جديدة لها مع والدها الفنان أحمد زاهر عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام.

 

و علقت ملك أحمد زاهر علي الصور قائلة: بنت أبويا دائماً و أبدا.


و يذكر أن كانت قد تألقت ملك أحمد زاهر في رمضان 2024 بمسلسل محارب.

 

وكانت قد قالت  ملك أحمد زاهر لـ صدي البلد إنها سعيدة بالمشاركة في مسلسل محارب مع الفنان حسن الرداد،  إلى أنها تجسد شخصية فتاة تسمي راندا إنفلونسر.

 

مسلسل "محارب" تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى وتدور أحداثه في اطار اجتماعى تشويقى، حول الشاب عزيز الشاب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تماماً بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لاعالة أسرته حتى يكتشف سراً كبيراً يغير مسار حياته.

 

وشارك  في بطولة مسلسل "محارب" عدد كبير من الفنانين إذ تضم قائمة الأبطال كلاً من: حسن الرداد،  ، ملك احمد زاهر،  أحمد زاهر، ، ناهد السباعى،، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، ، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى.

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