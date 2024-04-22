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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برافو جوميز.. هاني حتحوت يكشف سببا مؤثرا لتعادل الزمالك مع دريمز الغاني

صدى البلد

علق الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، على أداء الزمالك أمام دريمز الغاني في بطولة الكونفيدرالية.

وقال خلال برنامج الماتش: "‏لغياب الدقة في اللمسة الأخيرة وقرار التصويب وليس بسبب تألق حارس "هو الأضعف" في حلقة دريمز.. الزمالك حاول هز الشباك بكل الطرق لكن دون جدوى".

وتابع: ‏"برافو جوميز على تصريحاته عقب التعادل مع دريمز.. وكان ظاهرًا تأثر الزمالك بالغيابات المختلفة".

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره فريق دريمز الغاني في إطار إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، يوم الأحد الموافق 28 إبريل 2024، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية ستاد بابا يارا الرياضي في غانا.

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