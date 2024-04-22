إعلامي يتساءل: كيف اعتمد الكاف ملعب مازيمبي لاستقبال مواجهات دوري الأبطال؟

أبدى الإعلامي محمد شبانة، استيائه من التصوير التليفزيوني وأرضية الملعب السيئة التي تخص نادي مازيمبي الكونغولي، والتي ظهرت بشكل غريب للغاية في لقاء الأهلي، مبديًا دهشته من قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) باعتماد هذا الملعب لإقامة المباريات عليه في المواسم الأخيرة، خصوصًا في بطولة دوري أبطال افريقيا التي تعتبر هي الأهم بالنسبة للاتحاد القاري.

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "حفيظ دراجي يعشق الكرة المصرية والنادي الأهلي، وكان يتحدث بشكل رائع ومنح الفريق القاهري حقه تماما، ولابد أن نوجه له الشكر على تعليقه المميز على مواجهة الأحمر أمام مازيمبي".

وأضاف: "أتمنى حضور جماهير الأهلي بشكل كبير في لقاء مازيمبي بالقاهرة".