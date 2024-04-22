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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكشف عن اسم حكم مواجهة الأهلي ومازيمبي بالقاهرة في دوري أبطال أفريقيا

حكم مباراة الأهلي
حكم مباراة الأهلي ومازيمبي

كشف اللاعب أحمد حسن عن أسماء طاقم التحكيم لمواجهة الأهلي ضد مازيمبي على استاد القاهرة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن: “الكيني بيتر واريرو كاماكو حكما لمواجهة الأهلي ضد مازيمبي على استاد القاهرة”.

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الأهلي قدم مستوى كبير أمام مازيمبي ولعب بشكل هجومي رائع خلال الشوط الأول، وأضاع الفريق عدة فرص على مدار اللقاء من وسام أبوعلي ورضا سليم وطاهر محمد طاهر، مشيرا إلى أن مارسيل كولر لعب بتشكيل جيد في ظل الغيابات والإصابات، رغم ذلك فأن مصطفى شوبير كان من نجوم اللقاء، وتصدى لأكثر من فرصة للفريق الكونغولي.

فرصة الأهلي أمام مازيمبي

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: “كان من الوارد أن يحدث أي نتيجة، ولكن الأهلي حاليا أصبحت فرصته كبيرة وتتخطى الـ80% في الصعود على حساب مازيمبي، والفريق الاحمر في انتظار دعم جماهيره في استاد القاهرة الدولي، والأهلي قدم أداء أفضل كان مخالف تماما لما ظهر عليه في القمة”.

وأضاف: “الأهلي عليه توجيه رسالة قوية لطرفي النهائي من خلال تقديم مستوى قوي في اللقاء المقبل، وصنداونز سيواجه الترجي التونسي في التاسعة مساءًا، بينما يواجه الأهلي دائمًا في الثالثة عصرًا، ولا توجد أزمة مطلقًا بالنسبة للأحمر، والأهلي سوف يستعيد بعض اللاعبين مثل ياسر إبراهيم وديانج ومروان عطية وإمام عاشور طلب المشاركة في لقاء الإياب، والمدرب السويسري أشاد بطبيب الفريق بسبب الهجوم ضده، وأكد على أنه رجل صادق”.

وزاد: “مازيمبي يخسر معظم مبارياته في الخارج ما عدا لقاء بترو اتلتيكو، والأهلي قادر على الصعود أمام جماهيره، وهو قريب من التتويج باللقب القاري”.

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