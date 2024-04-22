طريقة عمل السمك المشوى في الفرن بالزيت والليمون

يعد السمك من الوجبات المهمة التي يجب تناولها بانتظام ولذلك نقدم لكي طريقة عمل السمك المشوى بالفرن بالزيت و الليمون
المقادير :
1 كجم سمك بلطى أو أى نوع
2 عصير ليمونة كبيرة
2 ملعقة صغيرة ثوم مفروم
1/2 ملعقة صغيرة بابريكا
4 ملعقة كبيرة زيت و يفضل زيت الزيتون
1 ملعقة صغيرة كمون
2 ملعقة كبيرة كرفس مفروم
1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملح حسب الرغبة
طريقة تحضير السمك المشوي بالزيت والليمون :
1- اغسل السمك جيدًا بالملح والماء.
2- نقوم بتشريح السمك من الاجناب.
3- لعمل التتبيلة في وعاء نخلط عصير الليمون والزيت والثوم والكرفس والكمون والبابريكا والملح والفلفل جيدًا.
4- نضع التتبيلة على السمك و نقوم بملئ الشقوق الموجودة بالسمك
5- نضع السمك في صينية مدهونة بالزيت و نصب عليه المتبقي من التبيلةو نترك السمك في التتبيلة لمدة ساعة حتى تتشرب التتبيلة.
6- نسخن الفرن على درجة حرارة 200 مئوية و يطهى لمدة 40 دقيقةو يقدم مع السلطات المفضلة و بالهناء.