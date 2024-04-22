طريقة عمل السمك المشوى في الفرن بالزيت والليمون

يعد السمك من الوجبات المهمة التي يجب تناولها بانتظام ولذلك نقدم لكي طريقة عمل السمك المشوى بالفرن بالزيت و الليمون

المقادير :

1 كجم سمك بلطى أو أى نوع

2 عصير ليمونة كبيرة

2 ملعقة صغيرة ثوم مفروم

1/2 ملعقة صغيرة بابريكا

4 ملعقة كبيرة زيت و يفضل زيت الزيتون

1 ملعقة صغيرة كمون

2 ملعقة كبيرة كرفس مفروم

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة

طريقة تحضير السمك المشوي بالزيت والليمون :

1- اغسل السمك جيدًا بالملح والماء.

2- نقوم بتشريح السمك من الاجناب.

3- لعمل التتبيلة في وعاء نخلط عصير الليمون والزيت والثوم والكرفس والكمون والبابريكا والملح والفلفل جيدًا.

4- نضع التتبيلة على السمك و نقوم بملئ الشقوق الموجودة بالسمك

5- نضع السمك في صينية مدهونة بالزيت و نصب عليه المتبقي من التبيلةو نترك السمك في التتبيلة لمدة ساعة حتى تتشرب التتبيلة.

6- نسخن الفرن على درجة حرارة 200 مئوية و يطهى لمدة 40 دقيقةو يقدم مع السلطات المفضلة و بالهناء.