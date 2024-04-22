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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التحقيق في واقعة إطلاق مهندس الرصاص امام مدرسة نجله بزهراء المعادي.. فيديو

المشاجرة
المشاجرة

تباشر اليوم الأثنين النيابة العامة التحقيق مع المتهمين بالتشاجر امام مدرسة بزهراء المعادي ، وذلك بعد أن أطلق ولي أمر احد الطلاب عيارا ناريا من طبنجة صوت ، مما تسبب في حدوث حالة من الفزع لدي الطلاب .

https://youtube.com/shorts/6Vcjg3S1yhk

تلقي قسم شرطة البساتين بلاغاً بنشوب مشاجرة بين طالبين وتدخل ولي أمر يحمل سلاحاً نارياً ، وذلك أمام مدرسة خاصة بزهراء المعادي دائرة القسم .

علي الفور تم توجيه رجال الأمن إلي مكان البلاغ وتم ضبط الطالبين ووالد الطالب يعمل (مهندس ) ، وكذا السلاح الناري (صوت ) ، وتبين أن خلاف علي هاتف محمول وراء نشوب المشاجرة بين الطالبين تطورت للتعدي علي بعضهما البعض ، تم تحرير محضر ، وباشرت النيابة العامة التحقيق .

البساتين النيابة العامة زهراء المعادي شرطة البساتين مشاجرة مدرسة خاصة نشوب مشاجرة

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