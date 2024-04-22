التحقيق في واقعة إطلاق مهندس الرصاص امام مدرسة نجله بزهراء المعادي.. فيديو

تباشر اليوم الأثنين النيابة العامة التحقيق مع المتهمين بالتشاجر امام مدرسة بزهراء المعادي ، وذلك بعد أن أطلق ولي أمر احد الطلاب عيارا ناريا من طبنجة صوت ، مما تسبب في حدوث حالة من الفزع لدي الطلاب .

https://youtube.com/shorts/6Vcjg3S1yhk

تلقي قسم شرطة البساتين بلاغاً بنشوب مشاجرة بين طالبين وتدخل ولي أمر يحمل سلاحاً نارياً ، وذلك أمام مدرسة خاصة بزهراء المعادي دائرة القسم .

علي الفور تم توجيه رجال الأمن إلي مكان البلاغ وتم ضبط الطالبين ووالد الطالب يعمل (مهندس ) ، وكذا السلاح الناري (صوت ) ، وتبين أن خلاف علي هاتف محمول وراء نشوب المشاجرة بين الطالبين تطورت للتعدي علي بعضهما البعض ، تم تحرير محضر ، وباشرت النيابة العامة التحقيق .