"السيناريو الأسوأ".. هكذا تعاملت إدارة بايدن مع الهجوم الإيراني على إسرائيل

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أمس الأحد، وصفا تفصيليا للحظات التوتر داخل غرفة عمليات الرئيس الأمريكي جو بايدن وفريقه، بينما شنت إيران واحدة من أكبر الهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وبحسب الصحيفة، فقد تبين أن الهجوم الإيراني، من حيث نطاقه، هو السيناريو الأسواء الذي قيمه خبراء المخابرات في وكالة المخابرات المركزية، كما فاجأ عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقتها طهران الأمريكيين.

وكشف التقرير أن واشنطن قدرت أن منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية والتحالف الدولي الذي شكل للدفاع عنها، قادران على التعامل مع نحو 50 صاروخا باليستيا في الوقت نفسه، لكن عمليا تم إطلاق أكثر من مائة منها.

وزعمت الصحيفة أن معظم الصواريخ الباليستية التي تم إطلاقها تم اعتراضها من قبل نظام آرو الإسرائيلي، بينما تمكنت المدمرات الأمريكية من إسقاط عدد قليل آخر.