يتواجد بالسوق المصري مختلف طرازات السيارات الجديدة التي تم توافرها لتلبية احتياجات المواطنين ، وتتوافر تلك السيارات بمختلف فئاتها سواء كانت سيدان او هاتشباك او SUV ، وجاءه تلك الإصدارات بالعديد من المميزات والتكنولوجيات المتطورة لتعمل علي راحة قائد السيارة وركابها .

شانجان CS55 Plus موديل 2024 تباع بأسعار جديدة

- سعه محرك شانجان CS55 Plus :

شانجان CS55 Plus موديل 2024 تباع بأسعار جديدة

سعه خزان وقود شانجان CS55 Plus موديل 2024 يصل الي 55 لتر ، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتخرج قوة تصل الي 185 حصان، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران 300 نيوتن /متر .

- مواصفات شانجان CS55 Plus موديل 2024 :

شانجان CS55 Plus موديل 2024 تباع بأسعار جديدة

تمتلك سيارة شانجان CS55 Plus موديل 2024 العديد من التكنولوجيات المتطورة من ضمنها، ريموت كنترول، وتكييف ، وفتحة سقف بانوراما، وبها كراسي كهربائية، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال أبواب يعمل باللمس، ومدخل USB، وبلوتوث، ومدخل AUX، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وإنذار ضد السرقة، وزر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح ، وقفل مركزي للأبواب، وكاميرا خلفية .

- أسعار شانجان CS55 Plus موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :

شانجان CS55 Plus موديل 2024 تباع بأسعار جديدة

الفئة الأولي من سيارة شانجان CS55 Plus موديل 2024 تباع بسعر جديد يصل الي مليون و 355 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شانجان CS55 Plus موديل 2024 تباع بسعر جديد يصل الي مليون و 470 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شانجان CS55 Plus موديل 2024 تباع بسعر جديد يصل الي مليون و 535 ألف جنيه .