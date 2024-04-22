بولندا تعلن استعدادها لامتلاك سلاح نووي

أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا أن بلاده مستعدة لامتلاك الأسلحة النووية على أراضيها، بهدف تقاسم أداة الردع هذه مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال دودا في مقابلة مع صحيفة "فاكت" إن "روسيا تقوم بشكل متزايد بعسكرة منطقة كالينينجراد، ونقلت مؤخرًا أسلحتها النووية إلى بيلاروس.

وأضاف "إذا قرر حلفاؤنا نشر أسلحة نووية كجزء من تقاسم مثل هذه الأدوات، بما في ذلك على أراضينا، لتعزيز أمن الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، فنحن على استعداد".

وأوضح الرئيس البولندي: "نحن عضو في الحلف الأطلسي وعلينا أيضًا التزامات بهذا المعنى، أي أننا ببساطة ننفذ سياسة مشتركة".