خبير في العلاقات الدولية: إسرائيل تستهدف تصفية القضية الفلسطينية

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن ما تقوم به إسرائيل هو مخطط ممنهج يستهدف القضاء على ما تبقى من القضية الفلسطينية، سواء في قطاع غزة بذريعة القضاء على حماس، أو فيما يتعلق بالضفة الغربية وتقطيع أصولها من خلال نشر المستعمرات والمستوطنات الإسرائيلية.

وأضاف «أحمد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن إسرائيل تسمح للمستوطنين المتطرفين في ترويع وترهيب الفلسطينيين في رعاية حكومية رسمية من الجيش الإسرائيلي، موضحا أن في العام الماضي قام المستوطنون المتطرفون بحرق ممتلكات الفلسطينيين والاعتداء عليهم في بلدة حوارة ونابلس، لافتا إلى أن في هذا الوقت لم يتحرك المجتمع الدولي أو الحكومة الإسرائيلية التي تدعي أنها دولة قانون وحضارة.

وتابع خبير العلاقات الدولية، أن دولة الولايات المتحدة الأمريكية صامتة أمام عنف المستوطنين، بدأت تتحدث عن فرض عقوبات موضحا أن عقوبات هزيلة رمزية، مما يعكس أن هناك جرائم حرب ممنهجة، جرائم تسعى إلى تسليط الفلسطينيين في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو القدس الشرقية.



