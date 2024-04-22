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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالأسماء.. الدواء تدرج مستحضرات جديدة لجدول المخدرات وتحذف أخري

جدول المخدرات
جدول المخدرات

نشرت الجريدة الرسمية، قرار هيئة الدواء المصرية  رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٢٤ ، بشأن مستحضرات جديدة لجدول المخدرات وحذف أخري والذي جاء نصه:


بعد الاطلاع على القانون رقم (۱۲۷) لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة
الصيدلة وتعديلاته : وعلى القانون رقم (۱۸۲) لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم
استعمالها والاتجار فيها ، وتعديلاته : وعلى قانون هيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم (١٥١) لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية : وعلى الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٩٦١ :
وعلى الاتفاقية الخاصة بالمؤثرات العقلية لسنة ۱۹۷۱ : وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة ۱۹۸۸ ة الكتروني وعلى القرار الوزاري رقم ۱۷۲ لسنة ۲۰۱۱ بشأن تنظيم : تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية : وعلى قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٦٠٠ لسنة ۲۰۲۳ بشأن استبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ : وعلى توصيات اللجنة الثلاثية المشكلة من ممثلي وزارتي العدل والداخلية وهيئة الدواء المصرية ، المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/١/٣١ : وعلى ما عرضه رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق 

(المادة الأولى)
تضاف المادة الآتية ونظائرها واستراتها وإيثراتها ومستحضراتها وأيسومراتها وستيريو أيسومراتها ، وأملاح جميع ما سبق ، وكذلك أي مستحضر أو مخلوط أو مستخلص أو أي مركب آخر يحتوى على أي مما سبق ، وبأي نسبة كانت ، إلى القسم الثاني من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، والمستبدل بموجب القرار رقم ٦٠٠ السنة ۲۰۲۳ المشار إليه :
المادة .. حمض جاما - هيدروكسي بيوتيرك  «  GHB»  الاسم العلمي Gamma-Hydroxybutyric acid

(المادة الثانية)
تضاف سبق ، إلى القسم الثالث من الجدول رقم (۳) الملحق بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠
المواد الآتية وأملاحها ونظائرها وإستراتها وإيثراتها ، وأملاح جميع ما
بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها . والمستبدل بموجب القرار
رقم (٦٠٠) لسنة ٢٠٢٣ المشار إليه .


 المادة ..  جاما بيوتيرولاكتون  Gama Butyrolactone (GBL) الاسم العلمي والوصفOxolan-2-one


المادة ..  بيوتانديول Butanediol (BD) الاسم العلمي والوصف Butane 1.4-diol

(المادة الثالثة)
تحذف المادة الآتية وأملاحها ونظائرها وإستراتها وإيثراتها ، وأملاح جميع ما سبق، من القسم الثالث من الجدول رقم (۳) الملحق بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، والمستبدل بموجب القرار
رقم ٦٠٠ لسنة ٢٠٢٣ المشار إليه :

المادة ..حمض جاما - هيدروكسي بيوتيرك اسید (GHB) الاسم العلمي والوصف
Gamma-Hydroxybutyric acid

(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي التاريخ نشره ، ويلغى كل من يخالفه من أحكامه .

 

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