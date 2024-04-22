بالأسماء.. الدواء تدرج مستحضرات جديدة لجدول المخدرات وتحذف أخري

نشرت الجريدة الرسمية، قرار هيئة الدواء المصرية رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٢٤ ، بشأن مستحضرات جديدة لجدول المخدرات وحذف أخري والذي جاء نصه:



بعد الاطلاع على القانون رقم (۱۲۷) لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة

الصيدلة وتعديلاته : وعلى القانون رقم (۱۸۲) لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم

استعمالها والاتجار فيها ، وتعديلاته : وعلى قانون هيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم (١٥١) لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية : وعلى الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٩٦١ :

وعلى الاتفاقية الخاصة بالمؤثرات العقلية لسنة ۱۹۷۱ : وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة ۱۹۸۸ ة الكتروني وعلى القرار الوزاري رقم ۱۷۲ لسنة ۲۰۱۱ بشأن تنظيم : تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية : وعلى قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٦٠٠ لسنة ۲۰۲۳ بشأن استبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ : وعلى توصيات اللجنة الثلاثية المشكلة من ممثلي وزارتي العدل والداخلية وهيئة الدواء المصرية ، المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/١/٣١ : وعلى ما عرضه رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق

(المادة الأولى)

تضاف المادة الآتية ونظائرها واستراتها وإيثراتها ومستحضراتها وأيسومراتها وستيريو أيسومراتها ، وأملاح جميع ما سبق ، وكذلك أي مستحضر أو مخلوط أو مستخلص أو أي مركب آخر يحتوى على أي مما سبق ، وبأي نسبة كانت ، إلى القسم الثاني من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، والمستبدل بموجب القرار رقم ٦٠٠ السنة ۲۰۲۳ المشار إليه :

المادة .. حمض جاما - هيدروكسي بيوتيرك « GHB» الاسم العلمي Gamma-Hydroxybutyric acid



(المادة الثانية)

تضاف سبق ، إلى القسم الثالث من الجدول رقم (۳) الملحق بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠

المواد الآتية وأملاحها ونظائرها وإستراتها وإيثراتها ، وأملاح جميع ما

بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها . والمستبدل بموجب القرار

رقم (٦٠٠) لسنة ٢٠٢٣ المشار إليه .



المادة .. جاما بيوتيرولاكتون Gama Butyrolactone (GBL) الاسم العلمي والوصفOxolan-2-one



المادة .. بيوتانديول Butanediol (BD) الاسم العلمي والوصف Butane 1.4-diol



(المادة الثالثة)

تحذف المادة الآتية وأملاحها ونظائرها وإستراتها وإيثراتها ، وأملاح جميع ما سبق، من القسم الثالث من الجدول رقم (۳) الملحق بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، والمستبدل بموجب القرار

رقم ٦٠٠ لسنة ٢٠٢٣ المشار إليه :



المادة ..حمض جاما - هيدروكسي بيوتيرك اسید (GHB) الاسم العلمي والوصف

Gamma-Hydroxybutyric acid



(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي التاريخ نشره ، ويلغى كل من يخالفه من أحكامه .



