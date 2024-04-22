كشف لغز مقـ.تل سائق ميكروباص بالإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثة (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة)بدائرة القسم وعثر بجواره على (سلاح أبيض "به آثار دماء").

أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمره مساعد وزير الداخلية ومديرية أمن الإسكندرية عن تحديد وضبط مُرتكب الواقعة (عامل رخام - مقيم بدائرة القسم).

وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة بقصد سرقة السيارة "الميكروباص" قيادة المجنى عليه مستخدماً السلاح الأبيض، وإستولى على (مبلغ مالى خاص بالمجنى عليه وهاتفه المحمول) ولاذ بالهرب بالسيارة.. تم بإرشاده ضبط "الميكروباص" وكذا الهاتف المحمول والمبلغ المالى المستولى عليهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.