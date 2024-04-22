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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

%40 زيادة في معدل الطلب الإلكتروني للذهب

صدى البلد

قال جون ريد كبير استراتيجي السوق أوروبا وآسيا بمجلس الذهب العالمي، إن حجم الطلب الالكتروني للذهب أرتفع بنسبة 40 ٪، مشيرا إلي الإقبال الكبير من المستثمرين علي الحصول عليه كأداة استثمار ومخزن للقيمة خلال فترة الشكوك الاقتصادية.

وكشف خلال كلمته بمؤتمر مجلس الذهب اليوم كفئة أصولية وأداة مالية، عن اتجاه العديد من البنوك المركزية للتداول في الذهب بدلاً من الاعتماد عليه كإحتياطي استراتيجي، ما يعكس زيادة الطلب علي المعدن النفيس.

ونوه إلي بلوغ أسعار الذهب أعلي مستوياتها خلال العام الماضي رغم التقلبات السعرية خاصة خلال شهر يونيو والذي يمثل فترة شك لأسعار الذهب، متوقعاً استمرار المسار التصاعدي خلال العام 2024

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