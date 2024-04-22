الأردن يرسل 51 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة

سيرت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الاثنين، بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، قافلة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.

وحسب قناة “المملكة” الأردنية، تضم القافلة 51 شاحنة، تحمل على متنها مواد غذائية واغاثية، وضمن احتياجات السكان في غزة ليصار إلى توزيعها من خلال الجهات المعنية في القطاع.

ويأتي إرسال القافلة في إطار الجهود التي يبذلها الأردن لإيصال المساعدات للسكان الذين يعانون ظروف معيشية صعبة، لدعم ومساندة صمود الفلسطينيين والتخفيف من حجم تداعيات الحرب الاسرائيلية على سكان قطاع غزة.

وأكّدت القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.