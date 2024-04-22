تحرير سيناء بين الماضي والحاضر والمستقبل.. ندوة تثقيفية بتجارة بنها

عقدت كلية التجارة بجامعة بنها ندوة تثقيفية بعنوان "تحرير سيناء بين الماضي والحاضر والمستقبل " بالتعاون مع مجمع إعلام بنها في إطار الدور المجتمعي الذي تتبناه جامعة بنها نحو الاهتمام ببناء الوعي للشباب الجامعي .



وجاءت الندوة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور سامي غنيمي عميد كلية التجارة.



وقال الدكتور مجدي مليجي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إن الندوة جاءت بالتنسيق مع رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وحاضر فيها كلا من الدكتور شريف الجوهري ، والدكتور محمد جمعة بالكلية.



وأشار وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلي أن الندوة تناولت شرح ذكرى تحرير سيناء الموافق 25 أبريل من كل عام، وأهمية سيناء من الناحية الدينية والسياحية والدروس المستفادة من تحريرها.



كما تناولت الندوة شرح التنمية التي تتم في سيناء من خلال استراتيجية متكاملة في الوقت الراهن.