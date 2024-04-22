بعد خسارة الكلاسيكو.. تشافي يعلن قرار مفاجئ بشأن تدريب برشلونة

تقارير إسبانية كشفت اليوم عن مصير تشافي هيرنانديز، المدرب الحالي لبرشلونة، بعد الخسارة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو.

في البداية، أعلن تشافي قراره بالرحيل عن النادي مع نهاية الموسم الحالي، متجاهلاً كافة محاولات مجلس الإدارة لاقناعه بالبقاء.

لكن بعد الهزيمة المفاجئة، أظهرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن تشافي مستعد لتغيير قراره وقد يوافق على البقاء في النادي.

يمتد عقده مع برشلونة لموسم إضافي، ولكنه ينتظر اجتماعًا مع رئيس النادي، خوان لابورتا، لتقييم الأوضاع وبحث الخيارات المتاحة للموسم القادم.

برشلونة يعيش موسمًا صعبًا تحت قيادة تشافي، حيث خسر بطولتي كأس الملك والسوبر الإسباني، وفشل في التأهل لكأس العالم للأندية 2025، بالإضافة إلى التراجع في سباق الدوري الإسباني.