السجيني: نهدف لمعرفة تأثير استقرار الدولار على الأسعار وتطبيق التخفيضات

وصل إبراهيم السجيني " رئيس جهاز حماية المستهلك" والوفد المرافق له ،صباح اليوم ، إلى ديوان عام محافظة بورسعيد ، وكان في استقباله اللواء عادل الغضبان - محافظ بورسعيد ، في إطار زياراته الميدانية بالمحافظات لمتابعة الأسواق وأسعار السلع وجهود الحملات الرقابية خلال الفترة الحالية ومتابعة إستمرار إتاحة السلع للمواطنين خاصة بعد التخفيضات السعرية الأخيرة .



وفي البداية أعرب اللواء عادل الغضبان عن سعادته البالغة بهذه الزيارة، مُثمناً الدور الهام والعظيم الذي يقوم به الجهاز في الفترة الأخيرة وجهوده الدائمة في الرقابة وإحكام السيطرة علي الأسواق ودور الجهاز في متابعة انخفاضات أسعار السلع بالأسواق بعد القرارات التي اتخذتها الدولة مؤخرا في استقرار سعر الصرف للدولار وإتاحته وكذا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الإفراج عن البضائع بالموانئ المصرية.



ووجه محافظ بورسعيد الشكر للقيادة السياسية بشأن القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا ، والتي تسهم في ضبط الأسعار و مراقبة الأسواق و منع الغلاء والتصدي لجشع التجار ، مؤكدا أن هناك جهودا مكثفة من أجهزة التموين بمحافظة بورسعيد لمتابعة قرار تخفيض الأسعار الخاصة بالخبز و متابعة مدى الالتزام بها ميدانيا .

كما توجه محافظ بورسعيد بالشكر لرئيس جهاز حماية المستهلك على زيارته لمحافظة بورسعيد ، و جهوده الملموسة لمتابعة الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن متابعة و ضبط الأسعار في الأسواق المصرية .



مشيرا في هذا السياق، أن محافظة بورسعيد هي مركز كبير ومحوري للتجارة حيث بها العديد من الأسواق والمراكز التجارية وهو ما يتطلب تواجد الجهاز في الشارع البورسعيدي وأن المحافظة دائما تمُد يد العون للجهاز بالمحافظة لإستمرار آداء دوره بالشكل المطلوب ومستعدون لتوفير مقارات أخرى بالمحافظة للجهاز حتي يتكمن من إحكام الرقابة علي الأسواق بمختلف أحياءالمحافظة.

وفي هذا الإطار، أشار السجيني إلي أن بورسعيد لها أهمية ومكانة كبيرة جغرافيا واقتصادياً، وما شهدته المحافظة من طفرة تنموية غير مسبوقة في كافة القطاعات، من خلال إطلاق المشروعات الصحية والرقمية والاقتصادية العملاقة، وكذلك مشروعات تطوير الطرق والكباري، فضلًا عن تطوير منطقة شرق بورسعيد والمنطقة اللوجستية، علاوة علي ما تُمثله المحافظة من مركز كبير لحركة التجارة العالمية والداخلية .



لذا نسعي دائما إلي تواجد جهاز حماية المستهلك في المحافظة والانتشار في الأسواق من خلال الفرع الإقليمي للجهاز ببورسعيد ومأموري الضبط القضائي .



وأشاد السجيني بمنظومة الأسواق الحضارية التي جرت ببورسعيد مؤخرا ، كما أشاد بجهود محافظ بورسعيد و الأجهزة التنفيذية في الارتقاء بكافة القطاعات التي تمس المواطن ، لافتا أن الغرض من الزيارة التعاون والتنسيق مع المحافظ في بعض الموضوعات التي تهم المواطن

وأوضح رئيس الجهاز، أن هناك تكليفات واضحة ومحددة من دولة رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بمُتابعة كل الأسواق، والمتاجر، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقا للقانون.



وفي ختام اللقاء ، أعرب السجيني عن سعادته وتقديره لمعالي محافظ بورسعيد علي الدعم الدائم من أجل منظومة حماية المستهلك في المحافظة ، وأننا نتطلع إلي مزيد من التعاون في الفترة المقبلة للإرتقاء بالمنظومة وتنفيذ الحملات الرقابية علي الأسواق، من أجل خدمة جموع المستهلكين.

وفي ذات السياق، قام اللواء عادل الغضبان بعرض فيلم تسجيلي تحت عنوان " شركاء النجاح - قصة نجاح " وذلك لعرض شرح كامل عن المحافظة وجهود الدولة المصرية في وضع محافظة بورسعيد علي الخريطة من مشروعات تنموية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من مشروعات تنموية غير مسبوقة في كافة القطاعات، من خلال إطلاق المشروعات الصحية ( التأمين الصحي الشامل) والمشروعات الرقمية والاقتصادية العملاقة، وكذلك مشروعات تطوير الطرق والكباري، فضلًا عن تطوير منطقة شرق بورسعيد والمنطقة اللوجيسية، علاوة على أنفاق بورسعيد التي تعد من المشروعات العملاقة المنفذة على أرض المحافظة، علاوة علي المناطق الصناعية بالمحافظة لتشجيع الصناعة والإستثمار.



وفي سياق مُتصل قام السجيني يرافقه محافظ بورسعيد، أثناء الزيارة بالتوجه لمقر الجهاز بمحافظة بورسعيد لمُتابعة سير العمل بالمقر والإطمئنان علي سير المنظومة وأيضا الخدمات المُقدمة للمواطنين ، كما إستمع السجيني والغضبان للمواطنين المترددين علي الفرع أثناء الزيارة واطمئنوا علي جودة الخدمات المُقدمة لهم .



وأشار السجيني للمواطنين المتواجدين ، أن الدولة دائما حريصة علي انضباط السوق ومتابعة التخفيضات السعرية الحقيقية علي أسعار السلع في ظل ما شهدته الدولة المصرية في الفترة الأخيرة من إستقرار في أسعار صرف الدولار وأيضا توافره ،مما يستوجب أن يكون هناك تخفيضات في أسعار السلع تتناسب مع هذه الانخفاضات .



وأوضح أن هناك تكليفات من دولة رئيس مجلس الوزراء، لجميع الأجهزة الرقابية المعنية بمُتابعة كل الأسواق، والمتاجر، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقا للقانون.



ويُهيب جهاز حماية المستهلك بالمواطنين ، بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة والإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين ، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا ، أو من خلال الدخول علي الرابط التالي http://shakwa.cpa-mobile.com/

