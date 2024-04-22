محافظ الدقهلية يستقبل وزيرة الثقافة لتفقد أعمال التطوير بأوبرا المنصورة

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة في إطار زيارتها للمحافظة لتفقد قصر ثقافة المنصورة وأعمال التطوير الجارية بمبني أوبرا المنصورة وبحث سبل التعاون المشترك خلال الفترة القادمة من أجل تقديم كافة الخدمات المتعلقة بالثقافة والفن.



وأشار " مختار " إلي أن الدقهلية أنجبت لمصر أعلام في شتي المجالات الثقافية والفنية والأدبية الذين أسهموا بشكل كبير في تغيير ملامح الثقافة والفن في مصر والعالم العربي امثال سيدة الغناء العربي أم كلثوم والفنانة فاتن حمامة سيدة الشاشة العربية والفنان الكبير محمد صبحي رائد المسرح في العصر الحديث وغيرهم الكثير والكثير.



كما أشار " المحافظ " إلي أن الدولة المصرية تعيش حالة متميزة من الحراك الثقافي لنشر الوعي في ظل بناء الجمهورية الجديدة، وفي ظل الايمان بأهمية دور قوى مصر الناعمة في تشكيل الوعى لدي المواطنين ضد المخاطر التي تواجهها علي الصعيدين الإقليمي والدولي

وصرح " المحافظ " بأنه سيتم استغلال كافة المواقع السياحية بالمحافظة لتنفيذ وإقامة العديد من المهرجانات والفعاليات بالتعاون مع وزارة الثقافة مثل ممشي المنصورة السياحي الجديد الذي تم انشائه مؤخراً وافتتاحه في فبراير الماضي تزامناً مع احتفال الدقهلية بعيدها القومي، مشيراً إلي أن هذا الممشي يعد نقله نوعية وترفيهية لأبناء الدقهلية لأنه أصبح أحد أهم المتنفسات الترفيهية علي النيل وسيتم استغلاله في تنفيذ كافة الأنشطة الثقافية.



و قالت " وزيرة الثقافة " فخري واعتزازي لوجودي اليوم علي أرض الدقهليه تلك المحافظة التي أنجبت لنا مواهب فنية ومبدعين تركوا أثرا كبيرا في عالم الفن والإبداع وفي نفوس المصريين .



وأشارت " الكيلاني " إلي أننا نواصل تطوير البنية الثقافية على مستوى الجمهورية مما ينعكس إيجاباً على إستراتيجية تحقيق العدالة الثقافية ووصول المنتج الإبداعي لكافة ربوع الوطن ، مشيرة إلي أن عمليات الإنشاء والتطوير للمنشأت الثقافية بمحافظة الدقهلية تمثل قيمة مضافة للبنية الثقافية التي تملكها الدولة باعتبارها أحد أدواتها التنويرية الهادفة لبناء مجتمع تقوم مفرداته على أسس فاعلة من الوعي والمعرفة .



وأكدت " وزيرة الثقافة " بأن وزارة الثقافة تعمل علي رعاية واكتشاف كافة المواهب الفنية والإبداعية في ربوع مصر في ظل بناء الرئيس عبدالفتاح السيسي للجمهورية الجديدة لتعود مصر إلي مكانتها التاريخية والحضارية .



كما قالت " الكيلاني " خالص شكري وتقديري لمحافظ الدقهلية علي دعمه اللامحدود لقصور الثقافة بالدقهلية ودعمه لاكتشاف المواهب الفنية في كافة التخصصات من خلال إطلاقه مهرجان المنصوره المسرحي في نسخته الأولي والثانية والتي أفرزت العديد من المواهب الفنية مشيرة إلي أننا سنقوم بدعم هذه المواهب ورعايتها.



وتفقد " مختار " و " الكيلاني " ممشي المنصورة السياحي علي النيل من أجل استغلاله في إقامة كافة الأنشطة الثقافية والفنية ، كما تفقدوا قصر ثقافة المنصورة والمسرح الكبير لوضع تصور لإعادة تطويره أو نقله بعد عرضه علي لجنة فنية متخصصة ، وأيضاً تفقدوا أعمال التطوير الجارية بأوبرا المنصورة علي النيل ووجهت للشركة المنفذة لأعمال التطوير بتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء منه وافتتاحه أمام المواطنين.



و تفقد " محافظ الدقهلية " و " وزيرة الثقافة " قاعة المؤتمرات الكبري بديوان عام المحافظة والتي تضم مسرح لتقديم كافة العروض الفنية والمسرحية ومتحف أعلام الدقهلية الذي يضم إعلام في شتي المجالات ، كما تفقدوا أعمال تطوير كورنيش المشايه السفليه علي النيل .



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