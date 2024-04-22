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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الانتهاكات مستمرة.. عنف الاحتلال يتصاعد في الضفة الغربية|فيديو

صدى البلد

عرضت فضائية " العربية " تقريرا يرصد استمرار انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، ويستمر الاحتلال في اقتحاماته لمخيم نور شمس.

 

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 25 فلسطينيا من الضفة الغربية والحصيلة ترتفع لـ 8425

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 وأوضح التقرير أن الفلسطينيين يستيقظون على مشاهد الدمار والخراب نتيجة اقتحامات الاحتلال للمخيمات في الضفة الغربية.

 

وتابع التقرير أن مخيم نور شمس يشهد حصارا من قوات الاحتلال،ومنع الاحتلال دخول عربات الإسعاف لنقل المصابين من الفلسطينيين .

 

وفي سياق متصل، قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت منذ مساء أمس، وحتى اليوم الاثنين 25 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم معتقلون سابقون.

 

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي نابلس، وجنين، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، بيت لحم، الخليل، طوباس، وقلقيلية، والقدس، رافقها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

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