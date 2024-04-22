بأي ثمن.. ميدو يطالب الزمالك بالق.تال لضم نجم الأهلي

نشر الإعلامي محمد شبانة، تصريحات نارية لـ كابتن أحمد حسام ميدو بشأن نجم الأهلي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال “شبانة”، “ميدو يطلب من إدارة الزمالك ضم نجم الأهلي بيرسي تاو فورا، وبأى ثمن، ويعتبره الحل المثالي، ويتمنى عدم تجديد عقده”.

ويعقد النادي الأهلي، مؤتمرًا صحفيًّا في الثانية عشرة ظهر غد الثلاثاء، بأحد فنادق القاهرة ؛ للإعلان عن راعٍ جديد ينضم إلى قائمة رعاة النادي خلال الثلاث السنوات القادمة.



يحضر المؤتمر الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، ومسئولى شركة بروميتيون تايرإيجيبت وعدد من نجوم فريق الكرة والفرق الرياضية.