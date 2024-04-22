إكسترا نيوز: دخول 3600 شاحنة محملة بالمساعدات إلى غزة منذ بداية أبريل

قال عبدالمنعم إبراهيم، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، إن معبر رفح شهد منذ الأول من أبريل الحالي وحتى أمس، دخول ما يقرب من 3600 شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية والطبية، إلى قطاع غزة.

وأضاف مراسل "إكسترا نيوز" أن أكثر من 750 مصابًا فلسطينيًا تمكنوا من الدخول لتلقي العلاج من معبر رفح، حيث تم توجيه المصابين والمرضى للمستشفيات المختصة.

وأوضح أنه بالنسبة لأعمال اليوم، فقد دخلت 60 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى 4 شاحنات من الغاز، وخروج 30 مصابًا من قطاع غزة اليوم فقط.

ونوه بأن الجهود مستمرة لزيادة عدد الشاحنات لقطاع غزة، مؤكدًا أن مئات السيارات تنتظر الدخول من معبري رفح وكرم أبوسالم، لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

