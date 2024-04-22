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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي.. صور

تكريم حفظة القرآن
تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين والتحالف الوطني

كرمت مؤسسة أبو العينين الخيرية بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي، حفظة القرآن الكريم بمحافظات: بني سويف - أسيوط - البحيرة - نقابة الزراعيين.

وأقيم حفل تكريم حفظة القرآن في محافظة أسيوط، بمدينة ديروط، حيث أقيم الحفل خصيصا لتكريم حملة كتاب الله، بينما أقيم الحفل الآخر بمحافظة البحيرة بمدينة المطامير، بتكريم 90 من حفظة كتاب الله.

أما في محافظة بني سويف فقد أقيم الحفل في مقر الجمعية الشرعية بكفر أبجيج لتكريم حفظة كتاب الله، حيث تم تكريم أكثر من 200 من الأوائل في مسابقة القرآن الكريم وحفظ الأحاديث النبوية، بالإضافة إلى إقامة حفل آخر لتكريم حفظة القرآن في نقابة الزراعيين.

 

وشارك في تكريم حفظة القرآن الكريم، الشيخ مصطفى أبو العينين، ممثلا عن جمعية أبو العينين الخيرية.

 

يذكر أن مؤسسة أبو العينين الخيرية، ترعى حفظة كتاب الله وتكرم الحافظين للقرآن الكريم، علي مدار أربعين عاما، لتشجيع والتحفيز علي استكمال مسيرة حفظ كل أجزاء القرآن بالتجويد.

تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي
تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي
تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي
تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي
تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي
تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي
تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي
تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي
تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي
تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي
تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي
تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي
تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي
تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي
تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي
تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي
تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي
تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي
تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي
تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي
تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي
تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي
تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي
تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي
تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي
تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي
تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي
تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي
تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي
تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي
تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي
تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي
تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي
تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي
تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي
تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي
تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي
تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي
تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي
تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي
تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي
تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي
تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي
تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي
تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي
تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي
تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي
تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي
تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي
تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي
تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي
تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي
تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي
تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي
تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي
تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي
تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي
تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي
تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي
تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي
تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي
تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي
تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي
تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي
تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي
تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي

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تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي.. صور

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