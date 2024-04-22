وائل حسين يستعد لتقديم عدة حفلات في فنلندا ودول الخليج.. فيديو وصور

يستعد المطرب المصرى وائل حسين المقيم في فنلندا لتنظيم جولة غنائية بعدد من دول الخليج وللجالية العربية فى فنلندا، وذلك بالتزامن مع نجاح اغنيته "سلام عالدنيا" التى أطلقها خلال شهر رمضان الماضى.

"سلام عالدنيا" كلمات ولحن مودي سعيد وتوزيع عصمت وجيه وميكس وماستر مودي منير وإخراج حسين الزركاني وتم تصويرها وسط آجواء الطبيعة الخلابة في مدينة بورفو بفنلندا بأوروبا.

يشار إلى ان الفنان وائل حسين لاعب كرة قدم سابق وسبق ان قدم كليب بعنوان "تاني راجعين" بمشاركة عدد من اصدقائه المقربين من مشاهير كرة القدم منهم نجما الأهلي هشام حنفى ومحمد فاروق ونجما الزمالك جمال حمزه وكريم حسن شحاته.

وتدور فكرة الكليب عن تلاقى أصدقاء الطفولة مرة أخرى بعد غياب فرضته عليهم طبيعة الأيام والمشاغل الحياتية ووضع فكرة الكليب وأعدها كابتن وليد صلاح الدين لنبذ التعصب الكروي بين جمهور قطبى الرياضة المصرية.

"تانى راجعين" ل وائل حسين كلمات سعد جوده ولحن مصطفى باجيو وتوزيع عصمت وجيه واخراج ومونتاج ايهاب جوهر وتم تصوير مشاهده داخل زد بارك بالشيخ زايد.