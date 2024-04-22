دوري أبطال أفريقيا.. تعرف على حكم مباراة الأهلي ومازيمبي

أعلن الإعلام محمد فاروق عن حكم مباراة العودة للأهلي و مازيمبي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب محمد فاروق : ‏الكيني بيتر واريرو حكما لمباراة الأهلي و مازيمبي.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره مازيمبي الكونغولي سلبيا، بنتيجة 0/0 في المباراة التيأقيمت على ملعب ستاد تي بي مازيمبي بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تأجيل الحسم لمباراة لقاهرة

قدم فريق الأهلي، أداءَ جيداً أمام مازيمبي فى المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، بملعب تي بي مازيمبي فىالكونغو فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتى انتهت بالتعادل السلبي، مؤجلا الحسم إلى مباراة العودةالجمعة المقبل فى التاسعة مساءً باستاد القاهرة.