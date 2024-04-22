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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اديله فرصته.. إبراهيم سعيد يسخر من مستوى شيكابالا مع الزمالك

صدى البلد

سخر إبراهيم سعيد لاعب الزمالك من مستوى شيكابالا مع نادي الزمالك في الفترة الأخيرة .

وقال سعيد من خلال مقطع فيديو بث عبر صفحته الشخصية اكس :" امبارح كان في هجوم من جماهير الزمالك علي شيكابالا بسبب مستواه ، شيكابالا أسطورة ونجم كبير ادوله فرصة سنتين آه.

الراجل عامل طفرة مع نادي الزمالك وعامل شغل كبير مع النادي بيعمل حاجات مافيش عيب عنده ٢٠ سنه يعمل اللي بيعمله شيكابالا ".


وكان قد كتب إبراهيم سعيد نجم الأهلي السابق عبر حسابه علي فيسبوك "المستوي الفني للزمالك ودريمز الغاني الفرقتين هما الاتنين يخرجوا بره البطوله مش يلعبوا نهائي كونفدرالية !!"

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