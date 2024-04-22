ثورة بالجامعات الأمريكية لأجل غزة.. كولومبيا تثور ضد رئيستها المصرية وخطاب تفوق يشعل كاليفورنيا وميشيغان مصدومة| جنة الحريات المزعومة تلجأ للقمع

"لأجل غزة سنشعل الثورة داخلت الجامعات" .. هكذا أعلنها طلاب الجامعات فى أمريكا بعد حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل بحق سكان قطاع غزة، في جريمة تعد الأكبر بالعصر الحديث، وخلال الأيام القليلة، اشتعلت الأجواء داخل الحرم الجامعى للعديد من الجامعات الأمريكية، ووصل الأمر إلى أن يصفه البعض بالثورة، فقد وصل الصدام بين الطلاب وإدارة الجامعات إلى مستوى غير مسبوق من الاشتباك، وقد تحولت العلاقة بين الطلاب والإدارات إلى الصدام بعد أن بدأ السياسيون الذين يمارسون ضغوطًا هائلة على الجامعات بسبب الاحتجاجات وجهود التنوع والمناهج الدراسية في دفع الإداريين إلى اليمين.

وقد شكلت الحرب بين إسرائيل وحماس تحديًا للكليات التي تتعرض لضغوط للحفاظ على حرية التعبير والنقاش المفتوح، ومن المتوقع أن يتم اختبار الجامعات بشكل أكبر مع بدء خطابات التخرج في الأسابيع المقبلة، وهناك نرصد أبعاد تلك الثورة، وأشكالها المختلفة في جامعات بلاد الحريات، وكذلك نرصد كيف جنحت جنة الحريات، وبدأت في تطبيق إجراءات قمعية بحق الطلاب، صولت إلى الاعتقال والفصل التعسفى، وأصبح الأمر أشبه بحرب ضد حرية الطلاب.

خطاب التفوق المحظور يشعل كاليفورنيا

وهزت جامعة جنوب كاليفورنيا خططها لبدء الدراسة، معلنة إلغاء الخطاب الرئيسي للمخرج جون إم تشو بعد أيام فقط من اتخاذ الاختيار المثير للجدل بعدم السماح للطالب المتفوق من التحدث، وقالت الجامعة الخاصة في لوس أنجلوس، إنها ألغت خطاب الطالبة المتفوقة أسنا تبسم في حفل 10 مايو بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، وأعربت تبسّم، وهي مسلمة، عن دعمها للفلسطينيين في الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس، وقال مسؤولو الجامعة إن الرد على اختيارها كطالبة متفوقة "اتخذ طابعًا مثيرًا للقلق"، ولم يذكروا أي تهديدات محددة.

وبحسب صحيفة NPR الأمريكية، فقد قوبل قرار الجامعة بالثناء من المنظمات المؤيدة لإسرائيل، ولكن بالتنديد من جماعات حرية التعبير ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية. ونظم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس مسيرة عبر الحرم الجامعي يوم الخميس احتجاجًا صامتًا على قرار الجامعة، والآن، يقول مسؤولو الجامعة إنهم "يعيدون تصميم" برنامج التخرج بأكمله، وذكرت الجامعة في بيان غير موقع نُشر يوم الجمعة: "نظرًا للظروف التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة المحيطة ببرنامج التخرج على المرحلة الرئيسية، قررت قيادة الجامعة أنه من الأفضل إعفاء المتحدثين الخارجيين والمكرمين من حضور حفل هذا العام، وقد تحدثنا مع هذه المجموعة الاستثنائية ونأمل أن نمنح هذه الدرجات الفخرية في حفل التخرج المستقبلي أو الاحتفالات الأكاديمية الأخرى."

وكان من المقرر أن يلقي تشو الكلمة الرئيسية في حفل 10 مايو، وهو خريج الجامعة عام 2003، وقام منذ ذلك الحين بإخراج أفلام مثل "Crazy Rich Asians" و"Wicked"، وهو مقتبس من مسرحية برودواي الموسيقية المقرر إصدارها هذا العام، ومن المتوقع أن يتجمع أكثر من 65000 شخص في الحرم الجامعي لبدء الدراسة، بما في ذلك 19000 خريج، وقال تبسوم في بيان في وقت سابق من هذا الأسبوع: "على الرغم من أنه كان ينبغي أن يكون هذا وقتًا للاحتفال لعائلتي وأصدقائي وأساتذتي وزملائي في الصف، إلا أن الأصوات المناهضة للمسلمين والمعادية للفلسطينيين عرضتني لحملة من الكراهية العنصرية بسبب إيماني الذي لا هوادة فيه بحقوق الإنسان للجميع".

كولومبيا تثور ضد رئيستها المصرية

فيما سلطت شهادة قيادة جامعة كولومبيا أمام الكونجرس، وتحديدا رئيستها الأمريكية من أصل مصري مينوش شفيق، والموقف العدواني الذي اتخذته الجامعة فيما بعد تجاه الطلاب المحتجين هذا الأسبوع، الضوء على النفوذ المتزايد للمحافظين في الجامعات الأمريكية، حيث اعتبرته صحيفة axios الأمريكية، تحول صارخ منذ بضع سنوات فقط، عندما عززت الكليات برامج التنوع والمساواة والشمول وعروض الدورات التدريبية في أعقاب احتجاجات Black Lives Matter، فقد قاد الممثلون الجمهوريون تحقيقات الكونجرس حول حالة معاداة السامية في حرم كليات النخبة، وأدت جلسة استماع أواخر العام الماضي إلى استقالة رئيسي جامعة هارفارد وجامعة بنسلفانيا ، في أعقاب رد فعل عنيف من الجهات المانحة ذات النفوذ .

ولكن في جلسة استماع مماثلة يوم الأربعاء الماضي، بدت قيادة كولومبيا أقل تعاطفا مع المتظاهرين وأكثر انسجاما مع المشرعين، وفي أعقاب ذلك ثار الطلاب ضد الأستاذة الجامعية المصرية، وتصاعدت التوترات في جامعة كولومبيا خلال الأسبوع الماضي بعد أن دعوتها شرطة نيويورك إلى تفكيك مخيم مؤيد للفلسطينيين في وسط الحرم الجامعي، وبالفعل قامت شرطة نيويورك يوم الخميس بإزالة مخيم احتجاج مؤيد للفلسطينيين واعتقلت أكثر من 100 متظاهر، وتم اتهام معظمهم بالتعدي على ممتلكات مؤسسة Ivy League، وقال العديد من الطلاب المشاركين في الاحتجاج إنهم تم فصلهم أيضًا من جامعة كولومبيا وكلية بارنارد القريبة، وقالت المدرسة إنها لا تزال تحدد هوية الطلاب المشاركين في الاحتجاج، وأضافت أنه سيتم فرض المزيد من عمليات الإيقاف في المستقبل.

وقال عمدة نيويورك إريك آدامز، الذي قال إن مسؤولي الجامعة طلبوا من المدينة إزالة المخيم: "للطلاب الحق في حرية التعبير ولكن ليس لديهم الحق في انتهاك سياسات الجامعة وتعطيل التعلم في الحرم الجامعي".

ميشيغان تبحث عن آليات قمع لطلابها

عادةً ما يكون حفل التكريم السنوي الذي يعود تاريخه إلى 100 عام في جامعة ميشيغان أمرًا مهذبًا، حيث يصاحبه تصفيق لاعب الجولف، ولكن حدث هذا العام لم يكن سوى شيء، فقد نهض المتظاهرون من مقاعدهم ورفعوا لافتات كتب عليها “فلسطين حرة” مكتوبة باللون الأحمر، وصرخوا: "أنت تمول الإبادة الجماعية!"، وبسبب عدم تمكنهم من مواصلة الحفل، قام مسؤولو الجامعة بقطعه، حيث وقف المئات من الطلاب المحبطين وأولياء أمورهم وخرجوا، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

وبعد يومين من حفل التكريم، أصدر رئيس الجامعة، سانتا ج. أونو، توبيخًا شديد اللهجة: كفى، وقال: "مثل كثيرين منكم، أنا فخور بتاريخ جامعتنا الاحتجاجي، لكن لا ينبغي لأحد منا أن يكون فخورا بما حدث يوم الأحد، وأعلن أن المدرسة ستقوم بصياغة سياسة جديدة لإعادة تعريف ما يمكن معاقبته باعتباره سلوكًا تخريبيًا.

جنة الحريات تلجأ إلى القمع

وجامعة ميشيغان ليست وحدها، فقد أصبحت بعض المؤسسات الأكاديمية رفيعة المستوى في أمريكيا أكثر قمعا، فقد قامت بإيقاف الطلاب عن العمل وفي بعض الحالات طردهم، وقد اتخذ معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة نيويورك وجامعة براون مؤخرًا إجراءات سريعة وحاسمة ضد الطلاب المحتجين، بما في ذلك إجراء اعتقالات، وقال نشطاء الحرم الجامعي إن التنفيذ الصارم للعملية التأديبية للطلاب من قبل الجامعات يعد تطورًا جديدًا ومثيرًا للقلق، فيما قالت روزي فيتزجيرالد من معهد فهم الشرق الأوسط، وهي منظمة غير ربحية تتتبع كيفية استجابة المدارس للطلاب المتظاهرين: "هذا تصعيد، فالإيقاف والطرد لم يكن من المعتاد أن يكون تكتيكاً، لكننا الآن نرى ذلك كرد فعل فوري".

فيما أصدرت جامعة فاندربيلت ما يُعتقد أنها أول عمليات طرد للطلاب بسبب الاحتجاجات المتعلقة بالصراع بين إسرائيل وحماس. واقتحم أكثر من عشرين متظاهرًا مكتب رئيس الجامعة، مما أدى إلى إصابة حارس أمن وتحطيم نافذة، واحتلوه لأكثر من 20 ساعة، وأوقف فاندربيلت كل طالب شارك في المظاهرة، تم طرد ثلاثة منهم.