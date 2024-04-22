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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكريم وكيل وزارة الشباب بالإسكندرية على جهودها في خدمة الرياضة

تكريم الدكتورة صفاء
تكريم الدكتورة صفاء الشريف بالإسكندرية

قدم نادي  السكة الحديد للدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية درعًا تذكاريًا تقديرًا لمجهوداتها  في خدمه النادي وسيعها الدائم لتذليل كافه المعوقات التي واجهت النادي وسعي سيادتها الدائم للارتقاء بأندية الإسكندرية كافة ونادي السكة الحديد بصفة خاصة.

وذكرت المديرية في بيان أن ذلك يأتي تقديرا لمجهوداتها لخدمة الرياضة والرياضيين بعروس البحر الأبيض ووجهت  د صفاء الشريف لمجلس  إدارة النادي  على مجهودهم الواضح لخدمه النادي والارتقاء به.

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وفي سياق متصل، استقبلت الدكتورة صفاء ‎الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية أعضاء مجلس إدارة نادي شباب الطابية، ‎وذلك للوقوف علي أخر مستجدات داخل النادي وتذليل كافه العقبات بالنادي ووضع حلول لكافه المشاكل.

تأتي هذه الاستقبالات في إطار توجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

الاسكندرية اراضي املاك الدولة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى وزير الشباب الشباب والرياضة اللواء محمد الشريف

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