دعا لعملية سلام منسقة.. وزير الخارجية الإثيوبي يلتقي المبعوث الأممي للسودان

التقى وزير الخارجية الإثيوبي تايي اليوم الاثنين مبعوث الأمم المتحدة للأزمة السودانية رمطان العمامرة في أديس أبابا.

وقالت الخارجية الإثيوبية إن تايي تحدث مع رمطان لعمامرة، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس إلى السودان، حول أهمية عملية سلام منسقة ومتناغمة بقيادة السودان ودعمها أفريقيا لإيجاد حلول للصراع في السودان.

يأتي ذلك في ظل استمرار الحرب في السودان منذ أكثر من عام بين الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع، والتي تسببت في أزمة إنسانية مروعة ونزوح ملايين السودانيين إلى دول الجوار هروبا من القتل والدمار.