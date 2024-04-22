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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد خسارة الكلاسيكو| الاتحاد الإسباني يرفض هذا الطلب لبرشلونة

صدى البلد

رفض الاتحاد الإسباني لكرة القدم، طلب خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، بعد الخسارة في الكلاسيكو أمام ريال مدريد 3-2، أمس الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة 32 من الليجا.

وأعلن لابورتا صباح اليوم الإثنين، أنه طالب بالحصول على التسجيلات والصور التي كانت بين حكم المباراة سيزار سوتو جارادو، وغرفة الفار.

وشهدت المباراة جدلا تحكيميا كبيرا بعد ركلة ركنية لبرشلونة في الدقيقة 28 قابلها لامين يامال بلمسة واحدة خادعة، وأبعدها الحارس لونين بصعوبة، فيما بدا أن الكرة عبرت خط المرمى.

وطالب لاعبو برشلونة باحتساب الهدف، لكن الحكم أوقف المباراة عدة دقائق انتظارا لقرار الفار، الذي أكد عدم عبور الكرة بكامل محيطها، ليأمر بعدها الحكم باستكمال اللعب.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ظهور خوان لابورتا والحديث علنا، صباح اليوم، واتهامه بسوء استخدام تقنية الفار، لم يكن جيدا بالنسبة للاتحاد الإسباني.

ووفقا للصحيفة ذاتها، فقد أكد مصدر داخل الاتحاد، أنهم لن يقدموا مطلقا جميع مقاطع الفيديو المسجلة بالكاميرات المختلفة للمباراة، حيث أن بعض الأندية من قبل طلبتها ولم يحصلوا عليها.

وأشارت: "لن يحدث أي استثناء مع برشلونة، رغم طلب رئيس النادي بشكل علني عبر وسائل الإعلام، ولن يوافقوا على ذلك حتى لو ذهب النادي الكتالوني إلى مدينة لاس روزاس لكرة القدم لمراجعة الصور هناك".

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