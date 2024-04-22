بطولة إفريقيا للكرة الطائرة.. إسبوار الكونغولي يفوز على جامعة ولڤز ممثل زيمبابوي

تغلب فريق إسبوار الكونغولي للكرة الطائرة على فريق جامعة ولڤز بطل زيمبابوي بنتيجة ٣ -١، في إطار مباريات تحديد المراكز من ‏الـ١٣ إلى الـ١٦ ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة التي ينظمها الأهلي من ١٢ حتى ٢٤ أبريل الجاري.

أقيمت المباراة على صالة الشهداء، بمقر النادي بالجزيرة، ونجح الفريق الكونغولي في التفوق أغلب أوقات المباراة.

تقدم إسبوار الكونغولي في الشوط الأول بنتيجة ٢٥ - ١٦، ونجح ولڤز الزيمبابوي في الفوز بالشوط الثاني بنتيجة ٢٥ - ٢٠ ثم عاد إسبوار للتقدم من جديد في الشوط الثالث بنتيجة ٢٥ - ١٣، حتى حسم الفوز بالمباراة والشوط الثالث بنتيجة ٢٥ - ٢٢.