رئيس منتخب السويس: أعضاء المجلس دفعوا 2 مليون جنيه لدعم الفريق

علق أسامة الموشي رئيس نادي منتخب السويس، على صعود فريقه إلى دوري المحترفين، قائلا:" جماهير النادي كانوا بيشجعوا الفريق بكل حماس ".

وقال أسامة الموشي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" الكرة للجماهير ولابد من فتح المدرجات للجماهير ويجب أن تؤازر الجماهير أنديتها الشعبية ".

وأضاف أسامة الموشي:" اللاعب في نادي منتخب السويس يحصل على راتب من 200لـ 500 ألف جنيه ".

وتابع أسامة الموشي:" أعضاء المجلس دفعوا أكثر من 2 مليون جنيه لدعم ومساندة النادي ".

وأكمل اسامة الموشي:" نحتاج غلى المزيد من الدعم للاندية الشعبية في مختلف أنحاء الجمهورية".