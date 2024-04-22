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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طلب فوري بوقف الحرب

اعترافات خطيرة.. مسئولون أمريكيون وإسرائيليون: لا مجال للخلاص من حماس الآن

الاحتلال
الاحتلال

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الأنفاق ستسمح لحماس بالبقاء وإعادة تشكيل نفسها بمجرد توقف القتال بغزة.

 

وذكر المسؤولون أن إسرائيل لم تضع خطة لإجلاء المدنيين من رفح وهذا سيزيد عدد القتلى في غزة أكثر ولهذا فالسبيل الوحيد لحمل إسرائيل على وقف عملية رفح هو صفقة لإطلاق سراح الرهائن.

 

وذكروا أن العملية الوشيكة في رفح هي وحدها ما أبقى حماس في المفاوضات وحماس والمنظمات المسلحة الأخرى لا يزال لديها قوات عديدة فوق الأرض وتحتها.

 

ولفتت نيويورك تايمز نقلا عن مسؤول بالمخابرات العسكرية الإسرائيلية فإن ما بين 4 آلاف إلى 5 آلاف مقاتل صمدوا في شمال غزة ومن المرجح أن تظل حماس قوة في غزة حتى عندما ينتهي القتال.

 

وقالت نيويورك تايمز إن سرعة إعادة بناء حماس ستعتمد على قرارات إسرائيل بمراحل الحرب التالية وبعدها.

 

اعترف  مسؤولون إسرائيليون للصحيفة بأن سحق حماس قد يستغرق سنوات، ولهذا نصح  مسؤولون أمريكيون  إسرائيل بإعلان أي نصر على حماس والتحول لقتال مختلف يستهدف كبار قادتها حيث ان إسرائيل لم تدمر حماس ولا تستطيع لكنها جعلت احتمال تكرار هجوم 7 أكتوبر بعيدا.

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