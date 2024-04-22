أوكرانيا: وقوع انفجارات في مدينة خاركوف

شهدت مدينة خاركوف الواقعة شمال شرق أوكرانيا دوي انفجارات، بعد وقت قليل من إعلان سلطات أوكرانيا حالة التأهب الجوي في العاصمة كييف.

تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر الهاتف اليوم الاثنين بعد تصويت حاسم في مجلس النواب يوم السبت.

وقال زيلينسكي على منصة إكس "بعد التصويت في مجلس النواب الأمريكي، تحدثت مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أكد لي أنه سيوقع على مشروع القانون فور موافقة مجلس الشيوخ عليه" .

وأضاف الرئيس الأوكراني: "إنني أقدر دعم الرئيس بايدن الثابت لأوكرانيا والقيادة العالمية الحقيقية"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وفي المكالمة، أشار زيلينسكي أيضًا إلى دعم الحزبين لمشروع القانون والمساهمات الشخصية لرئيس مجلس النواب مايك جونسون وزعيم الأقلية حكيم جيفريز في إقراره.

وأضاف زيلينسكي أن "القرار الآخر الذي اتخذه مجلس النواب بالسماح بمصادرة الأصول الروسية المجمدة يرسل أيضًا إشارة قوية إلى جميع شركائنا".

كما أبلغ الرئيس الأوكراني نظيره الأمريكي بشأن الإرهاب الجوي الروسي الذي شمل آلاف الصواريخ والطائرات بدون طيار والقنابل، بما في ذلك الضربة الأخيرة على برج تلفزيون خاركيف قبل دقائق فقط من حديث الزعيمين.

وكتب زيلينسكي: "تشير روسيا بوضوح إلى نيتها جعل المدينة غير صالحة للسكن".