اليوم.. استكمال محاكمة 73 متهما في قضية خلية التجمع

تنظر اليوم الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة 73 متهم من عناصر الجماعات الإرهابية في القضية المعروفة إعلامياً بـ " خليه التجمع ".

صدر القرار برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـد المنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران و حسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.

وتحمل القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة برقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.

واتهمت النيابة المتهمين في القضية بأنهم في غضون الفترة من عام 2015 وحتى 1 مارس 2022، بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية والإرهابيين بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا و أمدوا الجماعة بشكل مباشر و بوسيلة رقمية والكترونية ببيانات ومواد ومعلومات وأموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية و أمدوا أعضاء بذات الجماعة.