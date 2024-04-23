عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة 73 متهما في قضية خلية التجمع

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

تنظر اليوم الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة 73 متهم من عناصر الجماعات الإرهابية في القضية المعروفة إعلامياً بـ " خليه التجمع ".

صدر القرار برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـد المنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران و حسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.

وتحمل القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة برقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.

واتهمت النيابة المتهمين في القضية بأنهم في غضون الفترة من عام 2015 وحتى 1 مارس 2022، بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية والإرهابيين بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا و أمدوا الجماعة بشكل مباشر و بوسيلة رقمية والكترونية ببيانات ومواد ومعلومات وأموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية و أمدوا أعضاء بذات الجماعة.

التجمع الجماعات الارهابية القاهرة الجديدة تمويل الإرهاب جرائم تمويل الإرهاب حصر أمن الدولة العليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمير هشام: لقجع وراء تمسك الشيبي بالاستمرار في قضيته ضد حسين الشحات

طارق السعيد: مشوفتش حاجة وحشة من الأهلي وتصريحاتي ضده كانت بالأمر

الغندور يهاجم مهيب عبد الهادي: «تقدر تعرض حاجة عن الخطيب ولا هتتمنع؟»

عرس جماعي.. رئيس الإمارات يحتفل بزفاف ابنته ضمن أفراح آل نهيان

تضامنا مع المقاطعة.. محافظ بورسعيد يرفض دخول سوق السمك لحين خفض الأسعار

بالمايوه.. مي كساب تثير الجدل في العوامة

بالأرقام .. خبير يكشف مفاجأة عن مخزون سد النهضة

احتراق 7 سيارات و6 تكييفات إثر حريق في جراج عقار بالجمالية

موضوعات متعلقة

كانت فايقة وحاسة.. اعترافات مثيرة لـ طبيب نساء الجيزة المتهم بإجـ.هاض فتاة

لغز.. اعترافات والدة فتاة الإجهـ ـاض في قضية طبيب نساء الجيزة

علاقة محرمة بين ابنها وشقيقته.. حيثيات حبس البلوجر أم زياد

جنايات أمن الدولة تحيل 9 متهمين في قضية خلية العجوزة للمفتي

إمام المسجد قالي حرام.. انهيار ضحية رجل أعمال لتلفيق فضيحة أخلاقية لآخرين| خاص

للمسافرين.. حالة المرور على الطرق الصحراوية

تأجيل محاكمة 13 متهما بقضية خلية داعش كرداسة لـ جلسة 28 مايو

قرار جديد بشأن محاكمة المتهمين في خلية داعش قنا

ترشيحاتنا

مي عمر تكشف حقيقة غضبها من محمد سامي في مشهد بنعمة الأفوكاتو

خبر سار خلال أسابيع.. شعبة الأدوية تكشف حقيقة نقص لبن الأطفال وارتفاع أسعاره

بتراجع 20 جنيها للدجاج و3 جنيهات للبيض| شعبة الدواجن تزف بشرى للمواطنين

ما هو الدعاء المستجاب في الثلث الأخير من الليل؟

أسعار كيا سبورتاج 2024 في مصر

أونروا تتهم إسرائيل بالضغط على موظفيها للإدلاء بـ "تصريحات كاذبة" عن حماس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نظارة كبيرة.. جوري بكر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

عباءة ولا فستان.. نسمة محجوب تتألق بإطلالة جديدة

بدرية طلبة تحتفل بحنة ابنتها وحفل الزفاف غدا .. صورة

سبب كل الأمراض .. تعرف على طرق تنظيف الجسم من السموم

فيديو

المدينة الفاضلة.. مسافر عبر الزمن يكشف شكل الحياة بعد 4000 سنة

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ